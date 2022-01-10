Компания Volkswagen прекратила выпуск седанов Passat для европейского рынка

Volkswagen британскому изданию Autocar подтвердил информацию, что седан Volkswagen Passat B8 для европейского рынка больше не производится.

Его прекратили выпускать незадолго до Рождества, при этом покупатели все еще могут выбрать универсал Passat Variant или лифтбек Arteon.

Ожидается, что в будущем на смену семейству Passat придет серия электрокаров Aero/Aero B, и это будут большие просторные автомобили на платформе MEB.

В следующем году Passat Variant или лифтбек Arteon заменят на универсал Passat B9, разработанный на платформе MQB.

Напомним, Passat в прошлом году сняли с производства для американского рынка, сейчас модель в кузове седан предлагается только в Китае.