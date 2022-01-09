Как не ошибиться с выбором автосалона?

Приобретение нового авто – крайне ответственная задача. Важную роль при ее решении играет грамотный выбор автосалона. Ошибки, допущенные при выборе, чреваты весьма печальными последствиями.

Методы проверки автосалона

Эксперты советуют при выборе автосалона совершить следующие действия:

Изучить сайт автосалона. В том случае, если он выполнен по шаблону и небрежно оформлен, лучше пройти мимо.

Потребовать у сотрудника автосалона документы с его реквизитами и на основании этих данных проверить сведении о нем на сайте ФНС.

Сделать запрос на сайте ФССП и на сайте Федеральных арбитражных судов РФ. Прежде чем оплачивать авто, поискать данные о нем на сайте ГИБДД.

Познакомиться с отзывами о работе автосалона на соответствующих онлайн-ресурсах – таких, как сайт https://руавтосалоны.рф. На них вдобавок можно получить большое количество полезных сведений, которые пригодятся каждому покупателю авто.

Уловки, используемые недобросовестными салонами

При обращении в автосалон все клиенты ожидают профессионального сервиса. Однако на практике их ожидания нередко не оправдываются. Это происходит потому, что недобросовестные продавцы пытаются любыми способами завлечь покупателей к себе и нажиться на них при продаже авто. Среди самых распространенных методов обмана особого внимания заслуживают следующие:

Продажа авто по более высокой цене, чем говорилось в рекламе. Такая уловка является чрезвычайно распространенной, и автосалонам зачастую удается уговорить клиентов заплатить за авто больше денег, чем они планировали.

Несбыточные обещания доступного автокредитования. На деле «скрытые» платежи многократно перекрывают экономию, обеспечиваемую за счет низкой процентной ставки по кредиту, и клиенту становится об этом известно уже тогда, когда договор подписан.

Долгое время ожидания автомашины. Возможность немедленно ее забрать имеется у покупателя, внесшего предоплату, не всегда, так как автосалон под разнообразными предлогами затягивает выполнение условий, предусмотренных договором.

Фиктивные бонусы и акции. Такой подвох является самым распространенным.

Список подвохов, к которым прибегают недобросовестные автосалоны, весьма обширен, и в большинстве случаев привлечь их к ответственности невозможно, так как с формальной точки зрения все их действия полностью соответствуют законодательству. По этой причине при выборе автосалона следует проявлять предельную бдительность, чтобы исключить лишние риски.