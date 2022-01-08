Компания Geely увеличила цены на свой модельный ряд в России в январе 2022 года

Еще одним автопроизводителем, который переписал цены на свои автомобили с начала года, стал Geely.

В России почти все автомобили этой китайской марки прибавили в цене на 15 тыс. рублей минимум. Максимальное удорожание составило 35 тыс. рублей.

При этом в процентном выражении удорожание было на 0,8-2,4%. Прежними остались прайсы только для кросс-купе Tugella.

Меньше всех прибавил в цене кроссовера Atlas, а у модели Atlas Pro ценники стали больше сразу на 35 тыс. рублей.

Кроссовер Coolray тоже стал дороже, и у него комплектации теперь продаются дороже на 20-35 тыс. рублей.