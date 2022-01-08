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Новый «бюджетник» Renault Bigster окажется на 30% дешевле, чем Tiguan

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Dacia Bigster на европейском рынке должен поступить в продажу в первой половине 2022 года, и как сообщает издание Auto Express, этот кроссовер станет самым доступным в своем классе.

Сообщается, что Bigster будет находится в том же сегменте, что и Volkswagen Tiguan, но модель от бюджетного автопроизводителя будет на 20% дешевле, чем его конкуренты, и это несмотря на наличие у нее гибридных силовых установок.

Длина серийного Dacia Bigster составит около 4,6 метра. Модель будет предлагаться с классическими и гибридными силовыми установками, но на старте продаж кроссовер будет доступен только с обычными бензиновыми моторами.

Издание предполагает, что базовым агрегатом Bigster станет 90-сильный турбированный агрегат. Ожидается, что будет доступен и 130-сильный 1,3-литровый турбомотор. В дальнейшем появятся версии и с гибридными силовыми установками.

Напомним, концепт Dacia Bigster был показан в начале 2021 года. Кроссовер автопроизводитель позиционирует как просторный и доступный автомобиль для путешествий и ежедневных поездок.

Новый «бюджетник» Renault Bigster окажется на 30% дешевле, чем Tiguan

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