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В российских автосалонах подорожали автомобили марки Opel

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Компания Opel вслед за другими автопроизводителями переписала стоимость своих автомобилей.

Так, в январе автомобили марки Opel подорожали в российских автосалонах на 90-120 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

В частности, новый прайсы получили Crossland, Comfo Life и Zafira Life.

При этом у кроссовера Crossland прежние цены остались на модель 2020 года выпуска, тогда как экземпляры, выпущенные в прошлом году стали дороже на 90-120 тыс. рублей.

Что касается Comfo Life и Zafira Life, то их комплектации продаются на 100тыс. рублей дороже.

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