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LADA Granta возглавила ТОП-5 самых бюджетных авто на рынке РФ в январе 2022 года

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С начала года на российском рынке уже многие автопроизводители переписали цены на свои автомобили, в том числе оказались и отечественные автопроизводители.

В целом список самых доступных автомобилей по состоянию на январь 2022 года остается прежним, только стоимость таких машин уже выше, чем ранее.

Открывает ТОП-5 самых бюджетных авто на рынке РФ в январе 2022 года модель Лада Гранта в кузове седан. Ее стоимость в базовой версии составляет 598 900 рублей.

На втором месте располагается LADA Niva Legend с ценником от 710 900 рублей.

Третьим в этом рейтинге и первым самых доступным авто среди иномарок является Renault Logan. Его в базовой модификации предлагают по цене 776 000 рублей.

В ТОП-5 еще вошли LADA Xray и LADA Largus. Их стоимость на российском рынке стартует от 826 900 и 829 900 рублей.

За последние 10 лет LADA Granta в России подорожала в 2,5 раза

lada Lada Granta
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