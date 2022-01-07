Новый кроссовер Renault Austral вышел на финальную стадию испытаний

В компании решили поделиться некоторыми подробностями о развитии проекта создания кроссовера Renault Austral.

По словам представителей компании, новый кроссовер Renault Austral уже вышел на финальную стадию испытаний, в рамках которой автомобиль проедет 2 млн километров по различным типа дорог для завершения настройки силовых агрегатов.

Линейка двигателей новинки будет представлена только гибридными установками. Наряду с этим производитель опубликовал и официальные изображения тестовых прототипов, которые выполнены в стилистике Megane E-Tech.

Уже известно, что основной для новой модели станет платформа CMF, а точнее ее версия CMF-CD3. Ждать в кроссовере обычных ДВС не стоит. Что касается гибридных установок, то одна из них будет основана на 1,3-литровом ДВС с 12-вольтовым стартер-генератором.

Вторая установка окажется основана на 1,2-литровом бензиновым турбомотором с 48-ваольтовой системой. Будет еще и 200-сильная модификация. Уже весной этого года Renault Austral должен выйти на рынок, при этом на российском рынке новинка вряд ли появится.