Бренд VinFast прекратит производство автомобилей с ДВС уже в конце 2022 года

Вьетнамский бренд, как известно, занимается выпуском перелицованных копий моделей марки BMW.

Недавно выяснилось, что как и большинство автопроизводителей VinFast намерен переключится на выпуск электрифицированных авто и отказаться от производства машин с обычными ДВС.

Более того, бренд VinFast намерен прекратить производство автомобилей с ДВС уже в конце 2022 года, о чем рассказал глава марки Ле Тхи Тху Туй в рамках выставки CES-2022 в Лас-Вегасе.

Первой моделью, которая будет представлена только с электрическими силовыми установками станет кроссовер VinFast VF e35.

Теперь его название будет простым VinFast VF8, без указания принадлежности к электрической версии. В этом среднеразмерном кроссовере предлагается установка с двумя электромоторами с суммарной отдачей 408 л.с. Заявленный запас хода составляет 510 км.

Стоимость модели будет начинаться от 41 тыс. долларов, а это около 3 млн рублей. Второй полностью электрической моделью становится VinFast VF9, известный ранее под названием VF e36.

Он тоже имеет такую же установку, но запас хода составит 680 км, а стоимость – 56 тыс. долларов или 4,2 млн рублей. VinFast VF9 представляет собой трехрядный кроссовер длиной 5 118 мм. В следующем году планируется запуск еще новых моделей, среди которых серийные версии прототипов VF5, VF6 и VF7.