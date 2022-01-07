Кроссовер Nissan Terrano оказалось невозможно продать на вторичном рынке РФ

На рынке имеются ликвидные автомобили, которые можно без проблем перепродать, а есть машины, которые пользуются плохим спросом или вовсе не интересны автомобилистам.

Как рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев, среди бюджетных кроссоверов есть модель, которую практически невозможно продать.

Как оказалось, это Nissan Terrano, причем по сути это копия Renault Duster только с более богатым оснащением.

По словам эксперта, причиной, по которой его сложно продать на рынке, это то, что он стал жертвой маркетинга.

То есть он хоть и перелицованный и имеет улучшенное оснащение, но продается по цене дороже на 200-300 тыс. рублей.

Оснащение кроссовера для некоторых может быть избыточным, поэтому и переплачивать автомобилисты не хотят.

Сергей Зиновьев говорит, что этот бюджетный кроссовер, а особенно с пятилетним пробегом, продать на вторичном рынке сложно. Особенно, если модель оснащена 1,6 и 2,0-литровыми двигателями, которые работают с обычной автоматической КП и полным приводом.