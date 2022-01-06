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64-летний родстер марки BMW выставили на продажу за 182 миллиона рублей

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Редкий родстер продают на площадке Hemmings, за него владелец намерен выручить 2 450 000 долларов, что в пересчёте составляет 182 млн рублей.
Такую высокую стоимость за родстер BMW 507, выпущенный в 1958 году, указали по ряду причин.

Так, у него полностью прозрачная история, и он прошел реставрацию в подразделении BMW Classic, после чего ему была присвоена оценка оригинальности 900 баллов из 1000 возможных.

64-летний родстер марки BMW выставили на продажу за 182 миллиона рублей
Данный экземпляр BMW 507 является 110-м по счету из 254 ед. аналогичных родстеров, и одним из 21 авто, с серебристым окрасом кузова.

Пробег родстера составляет 84,7 тысячи км. После конвейерной линии он служил демонстрационным экземпляром, а с 1960 по 2010 годы он находился в Германии, при этом в 2007 году его направили на реставрацию в BMW Classic. Последние пять лет он находится на территории США.

64-летний родстер марки BMW выставили на продажу за 182 миллиона рублей

bmw BMW 507
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