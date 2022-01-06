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Марка Mitsubishi может привезти на рынок РФ новый недорогой кроссовер

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Mitsubishi возродила название Airtrek для китайского рынка, ранее такое имя использовали для японской версии Outlander.
На китайском рынке начали принимать заказы на кроссовер Mitsubishi Airtrek, который предлагается по цене от 210 000 юаней, что в пересчете составляет 2,43 млн рублей.

Ранее портал «Твоё Авто» писал, что Airtrek для китайского рынка технически является копией GAC Aion V, но в отличие от него японская модель получила другой салон и внешность.

Марка Mitsubishi может привезти на рынок РФ новый недорогой кроссовер
Вместо цельного экрана как у Aion V в Airtrek применяется традиционное решение – панель приборов и мультимедийная система является отдельными элементами.

В движение Airtrek приводится 184-сильным электрическим мотором, а тягу обеспечивает аккумулятор на 60 и 90 кВт*ч.

На одном заряде кроссовер способен проехать до 400 и 600 км соответственно. Не исключается, что электрический Mitsubishi Airtrek со временем станет глобальной моделью и будет предлагаться на российском рынке.

Марка Mitsubishi может привезти на рынок РФ новый недорогой кроссовер

mitsubishi Mitsubishi Airtrek
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