Водителям в РФ разъяснили как попасть в автомобиль, если двери и замки замерзли

Автомобильные эксперты дали советы водителям, как действовать если замерзли замки и двери в машине.

В первую очередь эксперты «РГ» отмечают, что в выигрышной ситуации оказываются те автомобилисты, которые заранее подготовили машину к зимней эксплуатации, в том числе и обработав проемы дверей и уплотнители силиконовой смазкой, а также личинки литолом, солидолом и т.д.

Не нужно забывать обрабатывать и петли дверей, запорные механизмы, крышку капота, багажника и лючка бензобака. Но если же водитель столкнулся с тем, что двери примерзли, то можно попробовать нагреть ключ зажигалкой или приложить к механизму замка грелку или бутылку с горячей водой, хотя такие способы названы малоэффективными.

Можно еще купить и носить с собой специальный брелок для размораживания замков. Кроме этого, эксперты советуют использовать фирменные размораживатели типа «жидкого ключа», а еще можно использовать тройной одеколонен, также как и водку или незамерзайку, но последние вряд ли помогут решить проблему.

Когда замки разблокированы, но двери не поддаются из-за примерзших уплотнителей советуют запустить двигатель дистанционно, если такая функция предусмотрена.

Если нет, то нужно выяснить, какая створка примёрзла меньше всех, включая багажную дверь, и пытаться открыть именно ее.

Постукивать по углам дверной конструкции нужно легко, чтобы только разрушить слой льда, а затем уже можно использовать по периметру теплую омывающую жидкость, или другие специальные жидкости в бутылке-брызгалке.

Еще можно использовать другой автомобиль, который нужно завести и направить выхлоп на дверь, либо же использовать пакет с теплой водой или по возможности фен.

Специалисты отметили, что главное в ситуациях, когда двери и замки примерзли, не применять грубую физическую силу, которая может быть причиной испорченных замков, ручек приводов и повреждения лако-красочного покрытия.