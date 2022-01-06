Компания BMW представила кроссовер iX, который может менять цвет кузова

Выставка CES в Лас-Вегасе уже давно привлекает автопроизводителей, ранее на этой выставке демонстрировали только IT-технологии и бытовую технику.

Теперь выставку посещают и автопроизводители, они показывают электрокары и системы, которые в будущем могут появиться в автомобилях.

В 2022 году баварская компания показала электрический кроссовер iX с кузовом, который может менять окрас по нажатию кнопки.

BMW iX может изменить цвет с темно-серого на белый и на бело-серый. Для смены цвета в кроссовере используются электрофоретическая пленка E Ink Prism, разработанная E Ink для рынков архитектуры и дизайна.

Но как оказалось покрытие очень чувствительно к температуре, поэтому на выставку привезли еще один прототип, на случай если покрытие первого сильно нагреется или остынет.

