Водителям в РФ рассказали об опасности езды на низких оборотах двигателя

Некоторые автомобилисты считают, что езда на низких оборотах позволит сэкономить расход топлива.

Но на деле это не так, ведь вместо экономии автомобилисты могут столкнуться с поломками двигателя. Езда на низких оборотах приводит к недолговечности мотора.

При постоянной езде на низких оборотах или «внатяг» (когда машина едет на более высокой передаче, чем требует дорожная ситуация), в двигателе возникают вибрации, а она в свою очередь может быть причиной ускоренного износа поршней и вкладышей коленвала, появления нагара и растягивания цепи ГРМ раньше времени.

Впрочем, езда на высоких оборотах тоже является опасной, но и она необходима, хотя бы каждые пять тысяч километров. Оптимальным является движение на разных оборотах, однако другой вопрос, как часто стоит ездить на высоких или низких оборотах.

Оптимальным для двигателя будет езда на средних оборотах, а именно от 2,5 до 4 тыс. оборотов в минуту.