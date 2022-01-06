Как освежить старые диски для автомобиля?

С течением времени автомобильные диски под воздействием камней, пыли, солей и других неблагоприятных внешних факторов утрачивают свой первоначальный вид. Для восстановления их привлекательности и продления срока эксплуатации используются разные способы. Одним из самых простых и недорогих среди них является окрашивание дисков различными составами.

Чем покрасить старые диски для автомобиля?

Для окрашивания автомобильных дисков используется обширный ассортимент составов, различающихся стойкостью и эстетическими свойствами. Более подробную информацию по этому поводу можно получить по ссылке https://remontdiskov.center/uk/pokraska-diskov/. В число самых популярных составов входят:

Нитроэмали. Они быстро сохнут, имеют доступную стоимость, однако нуждаются в нанесении пятнадцати-двадцати слоев и в промежуточной обработке.

Акриловые краски. Они легко наносятся, имеют высокие декоративные качества и эффективно защищают поверхность.

Алкидные эмали. Они легко наносятся, быстро высыхают на воздухе, недорого стоят и формируют пленку, предотвращающую образование подтеков.

Жидкая резина. Этот состав не относится к краскам. Его сложно наносить, зато он создает прочное покрытие с необычным видом.

Преимущества использования порошковых составов

Окрашивание автомобильных дисков порошковыми полимерными составами требует применения специального оборудования. Уточнить детали можно на сайте Remontdiskov.center. Ввиду данной особенности эти составы редко используются при самостоятельном окрашивании дисков. Зато в результате получается очень прочное, привлекательно выглядящее покрытие. Оно обладает следующими свойствами:

высокие противокоррозионные качества;

ударопрочность – помимо предотвращения появления царапин и сколов улучшается защищенность к ударам металлических предметов и камней, попадающихся на дороге при движении авто;

восстановление первоначального вида дисков – они приобретают такой же цвет и блеск, как и в момент их покупки.

Высокая прочность порошкового покрытия автомобильных дисков достигается благодаря многоступенчатой технологии, в рамках которой используемый состав полимеризуется в ходе термической обработки при высоких температурах.

Хотя полностью защитить диски для автомобиля от повреждений невозможно, их износ и выход из строя можно отсрочить. Для этого необходимо обеспечить дискам регулярный бережный уход, а при появлении дефектов прибегнуть к описанным выше методам.