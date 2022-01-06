Официальный интернет магазин MOTUL занимается реализацией оригинальных моторных масел MOTUL. Чтобы купить масло для двигателя, необходимо заказать его на сайте. При затруднении в выборе масла, следует обратиться к специалистам за консультацией.

Приобрести трансмиссионное масло можно в интернет магазине, воспользовавшись сервисом доставки. На продолжительность работы двигателя в машине влияют многие факторы, главным из которых является своевременная замена масла в агрегате.

Моторные масла MOTUL: правильный подбор

Для желающих приобрести масло официальный интернет магазин MOTUL представляет полный ассортимент масел MOTUL со всеми имеющимися характеристиками. Для правильного подбора масла для авто, нужно знать о трех важных параметрах:

Масло должно быть термически стабильным — не окисляться при высокой температуре, чтобы не появился шлак в агрегате. При перегруженности коробки или подверженности ударному воздействию, следует покупать масла, имеющие противозадирные качества, которые придают защитные свойства поверхностям деталей при большом давлении. Масло должно противодействовать посторонним элементам, попадающим в агрегат.

Масла для коробок передач: характеристики

Смазка состоит из базового масла и присадок, наделяющих нужными свойствами масло и подавляющих ненужные качества. Масла для коробок передач, применяемые в машинах, бывают следующих видов:

Масло минеральное для коробок передач, являющееся выгодным по стоимости, для производства которого используются продукты перегонки нефти. Применяется для старого типа авто, не слишком требовательных в эксплуатации.

Масла полусинтетические для коробок передач имеет сложный состав, они состоят не только из минеральной базы, но и синтетических компонентов. Качество этой продукции более высокое, при этом стоимость полусинтетического масла для автоматических коробок передач доступная.

Масла синтетические для коробок передач подойдут для владельцев требовательных агрегатов или для экстремального использования. В таких случаях потребуется применение синтетического трансмиссионного масла, приобретение которого обходится дороже.

Среди смазочных материалов, предлагаемых официальным интернет магазином MOTUL, можно подобрать и приобрести масло для двигателя, которое подходит конкретной модели автомобиля, и имеющемуся бюджету.