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Официальный интернет магазин MOTUL

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Официальный интернет магазин MOTUL занимается реализацией оригинальных моторных масел MOTUL. Чтобы купить масло для двигателя, необходимо заказать его на сайте. При затруднении в выборе масла, следует обратиться к специалистам за консультацией.

Приобрести трансмиссионное масло можно в интернет магазине, воспользовавшись сервисом доставки. На продолжительность работы двигателя в машине влияют многие факторы, главным из которых является своевременная замена масла в агрегате.

 Моторные масла MOTUL: правильный подбор

Для желающих приобрести масло официальный интернет магазин MOTUL представляет полный ассортимент масел MOTUL со всеми имеющимися характеристиками. Для правильного подбора масла для авто, нужно знать о трех важных параметрах:

  1. Масло должно быть термически стабильным — не окисляться при высокой температуре, чтобы не появился шлак в агрегате.
  2. При перегруженности коробки или подверженности ударному воздействию, следует покупать масла, имеющие противозадирные качества, которые придают защитные свойства поверхностям деталей при большом давлении.
  3. Масло должно противодействовать посторонним элементам, попадающим в агрегат.

Масла для коробок передач: характеристики

Смазка состоит из базового масла и присадок, наделяющих нужными свойствами масло и подавляющих ненужные качества. Масла для коробок передач, применяемые в машинах, бывают следующих видов:

  • Масло минеральное для коробок передач, являющееся выгодным по стоимости, для производства которого используются продукты перегонки нефти. Применяется для старого типа авто, не слишком требовательных в эксплуатации.
  • Масла полусинтетические для коробок передач имеет сложный состав, они состоят не только из минеральной базы, но и синтетических компонентов. Качество этой продукции более высокое, при этом стоимость полусинтетического масла для автоматических коробок передач доступная.
  • Масла синтетические для коробок передач подойдут для владельцев требовательных агрегатов или для экстремального использования. В таких случаях потребуется применение синтетического трансмиссионного масла, приобретение которого обходится дороже.

Среди смазочных материалов, предлагаемых официальным интернет магазином MOTUL, можно подобрать и приобрести масло для двигателя, которое подходит конкретной модели автомобиля, и имеющемуся бюджету.

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