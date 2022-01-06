Официальный интернет магазин MOTUL занимается реализацией оригинальных моторных масел MOTUL. Чтобы купить масло для двигателя, необходимо заказать его на сайте. При затруднении в выборе масла, следует обратиться к специалистам за консультацией.
Приобрести трансмиссионное масло можно в интернет магазине, воспользовавшись сервисом доставки. На продолжительность работы двигателя в машине влияют многие факторы, главным из которых является своевременная замена масла в агрегате.
Моторные масла MOTUL: правильный подбор
Для желающих приобрести масло официальный интернет магазин MOTUL представляет полный ассортимент масел MOTUL со всеми имеющимися характеристиками. Для правильного подбора масла для авто, нужно знать о трех важных параметрах:
- Масло должно быть термически стабильным — не окисляться при высокой температуре, чтобы не появился шлак в агрегате.
- При перегруженности коробки или подверженности ударному воздействию, следует покупать масла, имеющие противозадирные качества, которые придают защитные свойства поверхностям деталей при большом давлении.
- Масло должно противодействовать посторонним элементам, попадающим в агрегат.
Масла для коробок передач: характеристики
Смазка состоит из базового масла и присадок, наделяющих нужными свойствами масло и подавляющих ненужные качества. Масла для коробок передач, применяемые в машинах, бывают следующих видов:
- Масло минеральное для коробок передач, являющееся выгодным по стоимости, для производства которого используются продукты перегонки нефти. Применяется для старого типа авто, не слишком требовательных в эксплуатации.
- Масла полусинтетические для коробок передач имеет сложный состав, они состоят не только из минеральной базы, но и синтетических компонентов. Качество этой продукции более высокое, при этом стоимость полусинтетического масла для автоматических коробок передач доступная.
- Масла синтетические для коробок передач подойдут для владельцев требовательных агрегатов или для экстремального использования. В таких случаях потребуется применение синтетического трансмиссионного масла, приобретение которого обходится дороже.
Среди смазочных материалов, предлагаемых официальным интернет магазином MOTUL, можно подобрать и приобрести масло для двигателя, которое подходит конкретной модели автомобиля, и имеющемуся бюджету.