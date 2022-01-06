Лечение алкоголизма

У людей, часто употребляющих спиртные напитки в неумеренных количествах, возникает алкогольная зависимость. Для лечения этой серьезной болезни применяется целый ряд методов и средств.

Используемые методики

Для устранения пристрастия пациента к алкоголю требуется постоянно поддерживать его трезвое состояние, то есть обеспечивать его полный отказ от употребления спиртного. Эта цель достигается при помощи обширного спектра методов, подразделяющихся на две основные категории: психологические и медикаментозные. Наиболее эффективный результат лечения обеспечивается путем их комбинирования. Если хотите узнать подробности лечения в Одессе , то посетите сайт Анти Наркотик. Чаще всего в рамках психологического воздействия на больного применяются следующие методы:

Обычное кодирование, в ходе которого желаемое состояние психики пациента вызывается посредством внедрения в его подсознание особого кода.

Нейрофизиологическое кодирование, в рамках которого электромагнитные импульсы производят воздействие на участки головного мозга, ответственные за формирование алкогольной зависимости.

Электроимпульсное кодирование, обеспечивающее устранение тяги к алкоголю на физиологическом уровне.

Использование медикаментов

Освободиться от стремления к спиртному позволяют также медикаментозные методы лечения. Подробную информацию по этому поводу можно получить на сайте https://anti-narkotik.com.ua/. В рамках медикаментозной терапии применяются:

Очищающие медпрепараты, повышающие скорость выведения шлаков из организма и ликвидирующие стремление опохмелиться.

Средства имитационного воздействия, которые добавляются в алкоголь и вызывают симптомы тяжелого отравления, в результате чего желание его употреблять пропадает.

Средства, принимаемые больным по доброй воле под контролем специалиста.

Лекарственные препараты, вводимые внутривенно.

Очень многое в лечении алкоголизма зависит от выбора оптимальной методики. В ряде ситуаций нужный результат достигается путем амбулаторного лечения, но нередко невозможно обойтись без лечения в стационаре, когда пациент не контактирует ни с кем, кроме своих родных и лечащих врачей. Благодаря полному отсутствию у него доступа к спиртному вероятность срыва равна нулю.

Помимо применения оптимальных методик для успешного лечения алкогольной зависимости необходимо наличие у больного сильного желания исцелиться. Функция медиков сводится лишь к содействию в достижении этой цели.