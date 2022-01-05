Пять важных изменений для автомобилистов в РФ вступят в силу в 2022 году

Изменения касаются техосмотра, а также затронут лихачей, которые превышают скорость и выезжают на встречную полосу, что может им грозить уголовной ответственностью.

В декабре прошлого года в правилах техосмотра произошли изменения и теперь он необходим для такси, автобусов, грузовиков, а также обычных автомобилей возрастом более 4 лет, или которые прошли перерегистрацию или получили изменения в конструкцию.

С 1 марта этого года дорожные камеры начнут штрафовать автомобилистов, которые не прошли техосмотр. Штраф составит 2 тыс. рублей.

Если говорить о других нововведениях, то в этом месяце вводится уголовная ответственность за превышение скорости на 60 км/ч три раза или выезд на встречную полосу.

Как отмечали в Госдуме, эти поправки были подготовлены в первую очередь для тех, кто снимает агрессивную езду на видео, а затем распространяет его в сети. С 1 марта 2022 года вводятся и новые правила получения медсправок.

В частности, лабораторный анализ мочи начнут проводить независимо от экспресс-теста на наркотики, причем назначать его будет нарколог на основании клинической картины.

Ну и еще изменения затронут владельцев снегоходов, квадроциклов, болотоходов и прочей внедорожной техники, для которых с 3 июня вступит в силу федеральный закон «О самоходных машинах и других видах техники».

С ним будет введена процедура запрета эксплуатации» при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии номерного знака. Если выявлена одна из этих неисправностей, то такую технику будут эвакуировать или ставать на нее специальные блокираторы.

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