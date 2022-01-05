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Автомобильный бренд smart завершил серийный выпуск хэтчбеков forfour

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Smart forfour был разработан совместно с Renault, эта модель на 70% унифицирована с Renault Twingo и производили их на одном заводе.
На заводе Renault в Словении в декабре завершилось производство Smart forfour. На конвейерной линии остался только Twingo.

Его пока продолжат выпускать в двух вариантах – с ДВС и в электрической версии.

В Европе пока продолжат выпускать Smart EQ fortwo. Его сборка налажена на заводе во Франции, но это предприятие с 2020 года принадлежит компании Ineos, и она сейчас готовит линию к выпуску внедорожника Grenadier.

После запуска Grenadier электрический Smart EQ fortwo продолжат собирать на контрактной основе, но это продлится недолго.

Выпуск Smart скоро полностью перенесут в Китай. Этот бренд три года назад перешел под управление Daimler и китайского холдинга Geely.

Сейчас ведется полная разработка нового модельного ряда, и уже в текущем году должен появится первый серийный компактный кроссовер, созданный по мотивам шоу-кара smart Concept #1.

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