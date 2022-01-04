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СберАвто: LADA стала самым популярным автомобильным брендом в РФ в 2021 году

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Специалисты онлайн-сервиса «СберАвто» рассказали, какие автомобили были наиболее востребованными в России по итогам ушедшего года.

Впрочем, никаких сюрпризов – самым популярным автомобильным брендом в РФ в 2021 году является LADA, а среди его моделей наиболее востребованы Granta, Vesta и Kalina.

На втором месте расположился Hyundai и его модели Solaris и Creta. В тройке лидеров располагается Kia, а среди моделей лидерами являются Rio, Sportage и Ceed.

«Моделью года» специалисты назвали Hyundai Solaris, который чаще всего продавали как среди новых, так и среди подержанных машин.

Следом за ним оказались LADA Granta, Kia Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo. Отдельно было отмечено, что 72% сделок на «СберАвто» пришлось именно на подержанные машины, из которых 60% приобрели в кредит.

 

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