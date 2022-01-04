Компания Honda покинет автомобильный рынок России в 2022 году

О том, что автомобили компании Honda не будут представлены на российском рынке, известно уже давно.

Однако, как выяснили российские журналисты, в ближайшие три месяца до российского рынка еще доберутся последние партии кроссовера CR-V, тогда как поставки флагманского Pilot уже завершили.

То есть компания Honda окончательно покинет автомобильный рынок России в 2022 году, когда будут распроданы все автомобили в наличии.

Напомним, Honda покидает российский рынок с целью оптимизации на глобальном рынке.

При этом компания прекращает только продажи легковых автомобилей, тогда как силовая техника и мотоциклы по-прежнему будут доступны.