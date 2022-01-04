Компания Volkswagen вывела на зимние тесты новый электрический седан Aero B

Volkswagen в следующем году расширит модельный ряд электрических автомобилей седаном Aero B, который выполнен по мотивам ID. Vizzion.



Немецкая компания на тесты вывела новый электрокар. Прототип в кузове седана был замечен на заснеженных дорогах.

Тестовый экземпляр получил «фальшивую» оптику и радиаторную решетку. Таким образом, автопроизводитель решил запутать фотошпионов, чтобы они не обратили внимание на автомобиль.

Ожидается, что седан на электрической тяге будет создан на платформе MEB, а его запас хода составит до 700 км.

Модель может предлагаться как с задним приводом, так и полным, во втором случае будет установлено два электрических мотора.

Презентацию «четырехдверки» по мотивам ID. Vizzion стоит ожидать не ранее 2023 года.