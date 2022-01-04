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Renault подняла цены на весь модельный ряд в России в январе 2022 года

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Автопроизводители в России начали повышать стоимость своих автомобилей с начала 2022 года.

Очередное удорожание затронуло автомобили марки Renault, причем стоимость компания увеличила все представленные в стране модели.

Теперь машины бренда стали дороже на 5-55 тыс. рублей или 0,4-3,5%, что выяснили специалисты сайта «Цена Авто».

Кросс-купе Arkana продается по цене на 5-45 тыс. рублей дороже, а кроссовер Kaptur получил прайсы на 6,26 тыс. рублей больше.

Популярный Duster прибавил в цене 10-55 тыс. рублей, а Sandero и Logan получили ценники на 15 и 14 тыс. рублей больше. Стоит отметить, что некоторые модели лишились комплектаций.

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