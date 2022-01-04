СМИ: Mercedes отправит на сервис больше 800 тыс. автомобилей по всему миру

Официально о проведении отзывной кампании производитель не сообщал.

Информацию распространила газета Bild, уточняя, что отзыв будет организован, предположительно из-за неисправности в дизельных версиях автомобилей.

В частности, говорится о том, что Mercedes отправит на сервис больше 800 тыс. автомобилей по всему миру, в числе которых дизельные GLC, GLE, GLS, С, Е и S, выпущенные в периоды с января по октябрь 2017 года.

Журналисты ссылаются на письмо от компании дилерам, где говорится о том, что возможная проблема есть в насосе охлаждающей жидкости.

Неисправность в худшем случае может стать причиной возгорания. Уточняется, что производитель не может объявить об этом отзыве официально, так как есть проблема с запчастями, которых нет из-за глобального дефицита.