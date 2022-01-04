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Кузова для возрожденной марки Spyker начнут выпускать в России

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Российские бизнесмены в 2020 году уже собирались инвестировать в компанию Spyker, но в итоге финансирование так и не поступило. Это привело к тому что в январе 2021 года Spyker подал заявление о банкротстве.
Сейчас директор компании Виктор Мюллер снова заявляет, что Spyker будет возрождена, причем в этом помогут всё те же российские предприниматели.

По словам Мюллера, кузова для автомобилей Spyker будет производить в России, но основная сборка авто будет налажена в Нидерландах.

Все машины будут оснащаться классическим ДВС V8 без современных «зеленых» технологий.

Скорее всего Spyker постарается наладить производство всех своих моделей, а это спортивные модели Spyker B6 и Spyker C8 Preliator, а также кроссовер Spyker D12 Peking-to-Paris.

Скорее всего все модели получат большое количество изменений как во внешности, так и интерьере.

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