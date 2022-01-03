Водители в РФ тратят на прогрев двигателя автомобиля от 0.5 литра топлива

Каждый автомобилист знает, что зимой перед началом движения следует прогреть автомобиль. Этот процесс может занимать от 5 до 15 минут, в зависимости от автомобиля и температуры окружающей среды.

Авторы YouTube-канала ZENiCOM решили проверить сколько уходит топлива, для того чтобы прогреть машину при -20 градусов.

Эксперимент проводился с Renault Logan, под капотом которого находится 1,6-лиртровый 8-клапанный мотор K7M.

Для того чтобы точно провести замер, блогеры закачали в топливную систему бензин, затем опустошили емкость и залили в него литр бензина.

Запустив ДВС блогеры засекли 15 минут, и после этого слили остатки топлива. Таким образом, выяснилось, что на прогрев ушло 450 мл.

Исходя из этого можно уверено сказать, что на прогрев транспортного средства с атмосферным мотором нужно потратить около 500 мл бензина.