2022 год начался с того, что автопроизводители снова меняют цены на свои автомобили.

Так, уже изменились цены на китайские пикапы и российские Лады, а также прайсы обновила и японская компания.

Марка Toyota подняла цены на весь модельный ряд в РФ в январе 2022 года. В процентном выражении удорожание составило 0,02-5,26%, а в денежном – 1-254 тыс. рублей.

Особого внимания заслуживает Land Cruiser 300, который в двух комплектациях стал дороже на 1 тыс. рублей, а остальные его версии прибавили в цене 226 тыс. рублей.

Также на сумму 105-254 тыс. рублей подорожал Land Cruiser Prado. На сумму свыше 100 тыс. рублей стали дороже еще Fortuner, Highlander и Hilux.

У остальных моделей прайсы изменились в большую сторону на 43-77 тыс. рублей.