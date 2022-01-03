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Компания Hyundai выпустит новый бюджетный 7-местный компактвэн Stargazer

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Для Hyundai Motor такие развивающиеся страны как Индии и Индонезия считаются приоритетными, концерн намерен там захватить большую долю, и для этого корейская компания выпускает недорогие новые модели.
Сейчас Hyundai готовит новый недорогой 7-местный компактвэн под названием Stargazer. Его недавно заметили на тестах, но пока автомобиль тестируется в камуфляжной пленке, которая не позволяет подробно рассмотреть дизайн модели.

Шпионские фото были опубликованы изданием Autocarindia. На снимке можно увидеть однообъемный прототип.

Передняя часть модели будет выполнена в фирменном стиле корейской компании с двухэтажной головной оптикой.

Задние фонари в компактвэне получат треугольную конфигурацию. Предположительно, на тестах был топовый вариант, так как головная оптика и задние фонари выполнены на LED-элементах.

Компания Hyundai выпустит новый бюджетный 7-местный компактвэн Stargazer
Hyundai Stargazer будет похож на Hyundai Staria, но платформу для семиместной модели позаимствовали у Kia Carens.

Ожидается, что в движение Stargazer будет приводиться полуторалитровым бензиновым атмосферным мотором, возможно под капотом будет еще устанавливаться турбодизельный вариант.

Презентация Hyundai Stargazer должна состоятся в 2022 году, но когда именно пока неизвестно.

hyundai Hyundai Stargazer
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