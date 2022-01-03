Автоэксперт Сидоров перечислил три основные причины проблем с двигателем авто в морозы

В основном автомобилисты сталкиваются с одними и теми же проблемами, из-за которых двигатель не заводится в морозы.

Три основные причины проблем с двигателем авто в морозы озвучил журналистам агентства «Прайм» директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров.

По его словам одной из таких причин является разряженный или неисправный аккумулятор. Уточняется, что в среднем аккумуляторы служат от пяти до десяти лет, то есть ориентируясь на эти показатели уже можно задуматься о его замене.

Некачественное топливо названо еще одной причиной проблем с двигателем в морозы.

В качестве примера привели дизельное топливо, которое загустевает в морозы, поэтому в советуют добавлять присадки, предотвращающие кристаллизацию.

Ну и еще одной причиной проблем с двигателем авто в морозы названо плохое моторное масло.