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Автоэксперт Сидоров перечислил три основные причины проблем с двигателем авто в морозы

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В основном автомобилисты сталкиваются с одними и теми же проблемами, из-за которых двигатель не заводится в морозы.

Три основные причины проблем с двигателем авто в морозы озвучил журналистам агентства «Прайм» директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров.

По его словам одной из таких причин является разряженный или неисправный аккумулятор. Уточняется, что в среднем аккумуляторы служат от пяти до десяти лет, то есть ориентируясь на эти показатели уже можно задуматься о его замене.

Некачественное топливо названо еще одной причиной проблем с двигателем в морозы.

В качестве примера привели дизельное топливо, которое загустевает в морозы, поэтому в советуют добавлять присадки, предотвращающие кристаллизацию.

Ну и еще одной причиной проблем с двигателем авто в морозы названо плохое моторное масло.

 

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