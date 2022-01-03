Многие представили автомобильной отрасли уверены, что рост цен на новые машины в 2022 году продолжится, причем некоторые считают, что существенный скачек произойдет во втором квартале.

В связи с этим дилеры порекомендовали россиянам покупать новые автомобили в начале 2022 года.

В общении с журналистами «РГ» замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков уточнил, что в первой половине года ожидает рост стоимости машин на 3-5%, и предупредил, что традиционных распродаж ждать не стоит.

А вот генеральный директор ГК «AВТОDOM» Андрей Ольховский уверен, что покупать новую машину стоит уже сейчас, так как во втором квартале года будет наибольший рост цен.

Ольховский уверен, что дефицит автомобилей продолжится, даже при условии, что кризис полупроводников закончится. Это связано с тем, что будут проблемы в производстве магния и алюминия.

Впрочем, тем, кто планировал покупку подержанной машины, тоже стоит поторопиться, так как цены на вторичном рынке тоже будут расти.