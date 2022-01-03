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Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега

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Этот роскошный аэродинамический седан — прототип электромобилей будущего.

Диапазон — это большое значение для Mercedes-Benz Vision EQXX, представленного сегодня в рамках ежегодной выставки технологий CES и заявленного как «самый эффективный Mercedes-Benz из когда-либо существовавших».

Заявленная мощность седана составляет относительно скромные 201 лошадиные силы, но компания обещает, что автомобиль был спроектирован так, чтобы иметь возможность проехать более 1000 км в реальных условиях без подзарядки.

Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега

EQXX выглядит вполне готовым к производству даже имея зеркала заднего вида, без которых все перспективные концепты все чаще появляются. Многие решения планируется использовать в серийных моделях.

Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега

Одномоторный, скорее всего, заднеприводный EQXX может похвастаться такими достоинствами, как веганская кожа, солнечные батареи, отделка из переработанного пластика и высокий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,17.

Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега

Заявлено, что именно показатель аэродинамического сопротивления и формы позволит автомобилю проехать заявленные 1 000 км. К сожалению никакой информации о габаритах новинки, как и другие особенности, производитель раскрывать не стал.

 

Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с АКБ обеспечивающей 1000 км пробега

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