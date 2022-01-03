Главная » Новости

Opel Insignia превратится в кроссовер со сменой поколений в 2024 году

Просмотров 47 Опубликовано Обновлено

Альянс Stellantis уже перевел почти все модели Opel на новую платформу, осталась только Opel Insignia.

Недавно стали известны подробности о данном проекте, реализовать который планируется в 2024 году. Если верить источнику, то Opel Insignia превратится в кроссовер со сменой поколений.

То есть третье поколение этого автомобиля будет кроссовером, а не моделью класса D+. Предположительно, третьего ряда у кроссовера не будет, но его кузов будет высоким, а дорожный просвет – увеличенным.

В основе расположится платформа eVMP, которая представляет собой доработанный вариант EMP2.

Линейка двигателей будет представлена гибридными установками на основе новых бензиновых моторов.

Также Opel Insignia в новом поколении получит и электрическую версию с батареей емкостью 60—100 кВт∙ч.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО