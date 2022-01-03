Opel Insignia превратится в кроссовер со сменой поколений в 2024 году

Альянс Stellantis уже перевел почти все модели Opel на новую платформу, осталась только Opel Insignia.

Недавно стали известны подробности о данном проекте, реализовать который планируется в 2024 году. Если верить источнику, то Opel Insignia превратится в кроссовер со сменой поколений.

То есть третье поколение этого автомобиля будет кроссовером, а не моделью класса D+. Предположительно, третьего ряда у кроссовера не будет, но его кузов будет высоким, а дорожный просвет – увеличенным.

В основе расположится платформа eVMP, которая представляет собой доработанный вариант EMP2.

Линейка двигателей будет представлена гибридными установками на основе новых бензиновых моторов.

Также Opel Insignia в новом поколении получит и электрическую версию с батареей емкостью 60—100 кВт∙ч.