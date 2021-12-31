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Кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения появится на рынке РФ в 2022 году

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На заводе в Узбекистане стартовало производство нового поколения кроссовера Chevrolet Trucker, ожидается что он через полгода появится и на российском рынке.
UzAuto Motors для РФ выпускает модели Nexia, Spark и Cobalt, поэтому вполне можно ожидать, что до нашего рынка доберется и Chevrolet Tracker.

Chevrolet Tracker первого поколения ранее продавался на российском рынке. Эта модель была создана на платформе Opel Mokka, но после американская компания изменила стратегию и полностью прекратила в РФ продажи бюджетных автомобилей.

Кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения появится на рынке РФ в 2022 году
Новое поколение Chevrolet Tracker уже создано на платформе GEM. Ее разработала компания General Motors и китайский концерн SAIC.

В Узбекистане кроссовер выпускается с литровым трехцилиндровым ДВС мощностью 125 л.с. при 180 Нм крутящего момента. Для агрегата предлагается только автоматическая коробка передач, которая крутящий момент передает на передний привод.

Кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения появится на рынке РФ в 2022 году

chevrolet Chevrolet Tracker
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