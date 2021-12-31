Кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения появится на рынке РФ в 2022 году

На заводе в Узбекистане стартовало производство нового поколения кроссовера Chevrolet Trucker, ожидается что он через полгода появится и на российском рынке.

UzAuto Motors для РФ выпускает модели Nexia, Spark и Cobalt, поэтому вполне можно ожидать, что до нашего рынка доберется и Chevrolet Tracker.

Chevrolet Tracker первого поколения ранее продавался на российском рынке. Эта модель была создана на платформе Opel Mokka, но после американская компания изменила стратегию и полностью прекратила в РФ продажи бюджетных автомобилей.



Новое поколение Chevrolet Tracker уже создано на платформе GEM. Ее разработала компания General Motors и китайский концерн SAIC.

В Узбекистане кроссовер выпускается с литровым трехцилиндровым ДВС мощностью 125 л.с. при 180 Нм крутящего момента. Для агрегата предлагается только автоматическая коробка передач, которая крутящий момент передает на передний привод.