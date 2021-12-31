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Представители Mazda рассказали, как можно использовать электромобиль с небольшим запасом хода

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Отсутствие нужного количества быстрых зарядных станций для электромобилей, вынуждает автопроизводителей выпускать модели с большим запасом хода.
Mazda не стала придерживаться такого правила и выпустила Mazda MX-30, запас хода которого в тестах показал скромные 210 км.

В японской компании поспешили оправдаться по поводу реального запаса хода электрокара.

По словам главы отдела электрификации, Mazda Canada, 80% автовладельцев Mazda MX-30 вполне устраивает небольшой запас хода, так как у них есть автомобиль, на котором можно ездить на дальние расстояния.

Несмотря на такие заявления, на рынке Mazda MX-30 восприняли не очень хорошо. Судя по планам на 2022 год, в Канаде планируют за год продать всего 700 электрических MX-30.

mazda Mazda МХ-30
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