Двухколёсные дальнобойщики: топ-10 мотоциклов для долгих поездок

Романтика путешествий особенно ярко проявляется в седле двухколёсного транспорта. Выбирая новый мотоцикл для долгих поездок, обратите внимание на его эргономику и уровень оснащения, чтобы получить максимально комфортную модель. Мы составили рейтинг топовых и бюджетных байков, с которыми лишняя сотня километров не покажется вам подвигом.
Лучшие мотоциклы для далёких путешествий
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Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited. Туристическая классика с большим низкооборотистым мотором. Двигатель порадует вас классическим бархатистым звуком, минимальным уровнем вибраций и внушительной тягой на малых оборотах. Электронная система стабилизации защищает ездока от падения при разгоне и торможении.
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Honda Gold Wing. Уникальный байк с шестицилиндровым мотором — по удобству управления тягой не уступает автомобилю. Есть мультимедийная система с мощными динамиками и Bluetooth. Для защиты от вылета при лобовом столкновении предусмотрена подушка безопасности.
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Kawasaki Vulcan 1700 Voyager. Двухцилиндровый мотор с жидкостным охлаждением радует надёжностью и способностью переносить огромные нагрузки. Есть электронный круиз-контроль и адаптивная стабилизация, облегчающие управление на высоких скоростях.
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Yamaha Star Venture. В стандартную комплектацию входят пассажирское кресло со спинкой и кофры общим объёмом свыше 50 литров. Двигатель с электронным управлением очень экономичен — запас хода достигает 500–650 километров.
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BMW K1600 GTL. Спортивно-туристическая модель с очень мощным двигателем и низким центром тяжести, позволяющим «заваливаться» в поворотах. Электронная система стабилизации помогает сохранять управляемость на грязных и мокрых дорогах.
Лучшие бюджетные мотоциклы для долгих поездок
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Suzuki Bandit 250. Один из самых простых в управлении мотоциклов. Удобное седло, экономичный двигатель с отличными показателями разгона. Малый вес благодаря обилию алюминиевых деталей.
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CFMOTO 250 NK. Управляющая электроника предлагает спортивный режим с ускоренным разгоном и «дождевой», ограничивающий мощность на скользком покрытии. Есть ABS для безопасного экстренного торможения.
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Kawasaki Vulcan S. Стильный байк с низкооборотистым мотором, прощающим ошибки новичков. Чтобы тронуться с места, достаточно переместить ручку газа на пару миллиметров — риск заглохнуть минимальный.
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BMW G310R. Мотоцикл считается городским, но удобная посадка и богатая создают комфортные условия для поездок по трассе. Главные преимущества — низкий центр тяжести и тормоза с ABS.
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STELS Flame 200. Китайский байк — один из самых доступных и простых на российском рынке. Его плюсы — ремонтопригодность, устойчивость на высокой скорости и экономичность. А минус — бедная по нынешним меркам комплектация.