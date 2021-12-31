Двухколёсные дальнобойщики: топ-10 мотоциклов для долгих поездок

Романтика путешествий особенно ярко проявляется в седле двухколёсного транспорта. Выбирая новый мотоцикл для долгих поездок, обратите внимание на его эргономику и уровень оснащения, чтобы получить максимально комфортную модель. Мы составили рейтинг топовых и бюджетных байков, с которыми лишняя сотня километров не покажется вам подвигом.

Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited. Туристическая классика с большим низкооборотистым мотором. Двигатель порадует вас классическим бархатистым звуком, минимальным уровнем вибраций и внушительной тягой на малых оборотах. Электронная система стабилизации защищает ездока от падения при разгоне и торможении.

Honda Gold Wing. Уникальный байк с шестицилиндровым мотором — по удобству управления тягой не уступает автомобилю. Есть мультимедийная система с мощными динамиками и Bluetooth. Для защиты от вылета при лобовом столкновении предусмотрена подушка безопасности.

Kawasaki Vulcan 1700 Voyager. Двухцилиндровый мотор с жидкостным охлаждением радует надёжностью и способностью переносить огромные нагрузки. Есть электронный круиз-контроль и адаптивная стабилизация, облегчающие управление на высоких скоростях.

Yamaha Star Venture. В стандартную комплектацию входят пассажирское кресло со спинкой и кофры общим объёмом свыше 50 литров. Двигатель с электронным управлением очень экономичен — запас хода достигает 500–650 километров.