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В Москве выставлен на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 миллиона рублей

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В Москве на продажу выставили броневик «Скорпион» 2015 года с пробегом 50 км.
Объявление автор разместил на сайте «Авто.ру», и в нем указано, что в движение «Скорпион» приводится польским агрегатом Andoria 0501 ADCR мощностью 100 л.с., ДВС работает с механической коробкой передач и полным приводом. Максимальная скорость защищенного автомобиля составляет 135 км.

В Москве выставлен на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 миллиона рублей
«Скорпион» рассчитан на шестерых пассажиров. Он способен выдержать взрыв 2 кг взрывчатого вещества под днищем. В броневике установлены силовые бамперы, оптика на крыше, лебедка, шноркель и внедорожные колеса. За «Скорпион» 2015 года с пробегом 50 км владелец просит 4 750 000 рублей.

В Москве выставлен на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 миллиона рублей В Москве выставлен на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 миллиона рублей В Москве выставлен на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 миллиона рублей

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