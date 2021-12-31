В Москве выставлен на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 миллиона рублей

В Москве на продажу выставили броневик «Скорпион» 2015 года с пробегом 50 км.

Объявление автор разместил на сайте «Авто.ру», и в нем указано, что в движение «Скорпион» приводится польским агрегатом Andoria 0501 ADCR мощностью 100 л.с., ДВС работает с механической коробкой передач и полным приводом. Максимальная скорость защищенного автомобиля составляет 135 км.



«Скорпион» рассчитан на шестерых пассажиров. Он способен выдержать взрыв 2 кг взрывчатого вещества под днищем. В броневике установлены силовые бамперы, оптика на крыше, лебедка, шноркель и внедорожные колеса. За «Скорпион» 2015 года с пробегом 50 км владелец просит 4 750 000 рублей.