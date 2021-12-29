КАМАЗ начнет серийное производство грузовиков «Компас» в апреле 2022 года

На предприятии уже осваивают сборку кабины и изучают принципы крепления основных узлов техники линейки «Компас».

На «КамАЗе» начали обучать бригады, которые будут задействованы на конвейерной линии по сборке малотоннажной техники линейки «Компас».

Пять бригад сейчас находятся под руководством специалистов по моделированию процессов.

Новая серия грузовиков, очень сильно отличается от текущего модельного ряда компании, поэтому при отработке сборки требуется изучение новых этапов.

Серийный выпуск грузовиков «Компас» начнется только в апреле 2022 года. На старте производства будут только две модели — «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» полной массой 11,99 тонны.

В дальнейшем модельный ряд будет расширен. Во втором полугодии должны освоить производство «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и шеститонник «Компас-6».

Также будет выпускаться самый легкий грузовик «Компас-3», но когда он поступит на сборочную линию не сообщается.