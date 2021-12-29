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В США началось расследование из-за возгорания автомобилей марок Hyundai и Kia

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Проверкой занялось Национальное агентство дорожной безопасности США (NHTSA), которое проверит ДВС корейских автопроизводителей.
Как пишет Reuters, будет проведена серьезная проверка на наличие дефектов моторов, которые могут вызывать самопроизвольное возгорание.

В США уже зарегистрирован 161 страховой случай с возгоранием двигателей автомобилей марок Hyundai и Kia.

Если будут обнаружены дефекты, то корейским компаниям придется на ремонт отозвать около 3 млн автомобилей, проданных в США за последние 6 лет.

В 2019 году Hyundai и Kia уже были оштрафованы на 210 миллионов долларов за невыполненное предписание NHTSA.

Тогда агентство по аналогичному расследованию указало на отзывную кампанию, затрагивающую 1,6 млн автомобилей.

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