В США началось расследование из-за возгорания автомобилей марок Hyundai и Kia

Проверкой занялось Национальное агентство дорожной безопасности США (NHTSA), которое проверит ДВС корейских автопроизводителей.

Как пишет Reuters, будет проведена серьезная проверка на наличие дефектов моторов, которые могут вызывать самопроизвольное возгорание.

В США уже зарегистрирован 161 страховой случай с возгоранием двигателей автомобилей марок Hyundai и Kia.

Если будут обнаружены дефекты, то корейским компаниям придется на ремонт отозвать около 3 млн автомобилей, проданных в США за последние 6 лет.

В 2019 году Hyundai и Kia уже были оштрафованы на 210 миллионов долларов за невыполненное предписание NHTSA.

Тогда агентство по аналогичному расследованию указало на отзывную кампанию, затрагивающую 1,6 млн автомобилей.