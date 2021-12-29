Как оказалось, поставки машинокомплектов на завод ЗАЗ прекратили уже давно.
Автоконцерн АВТОВАЗ перестал поставлять машинокомплекты на Украину два месяца назад.
По какой причине это произошло достоверно не известно, но возможно в этом году квота закончилась, и если это действительно так, то поставки возобновятся в январе.
Как известно, власти Украины решили с 1 января 2020 года запретить ввоз российских автомобилей.
В связи с этим поставки готовых машин из России были прекращены.
Однако запрет не затрагивает автомобили, собираемые на украинских предприятиях, и «АвтоВАЗ» поставлял машинокомплекты в страну для сборки моделей.