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Автоконцерн АВТОВАЗ перестал поставлять машинокомплекты на Украину

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Как оказалось, поставки машинокомплектов на завод ЗАЗ прекратили уже давно.

Автоконцерн АВТОВАЗ перестал поставлять машинокомплекты на Украину два месяца назад.

По какой причине это произошло достоверно не известно, но возможно в этом году квота закончилась, и если это действительно так, то поставки возобновятся в январе.

Как известно, власти Украины решили с 1 января 2020 года запретить ввоз российских автомобилей.

В связи с этим поставки готовых машин из России были прекращены.

Однако запрет не затрагивает автомобили, собираемые на украинских предприятиях, и «АвтоВАЗ» поставлял машинокомплекты в страну для сборки моделей.

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