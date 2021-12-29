Водителям в РФ перечислили топ-5 самых опасных ошибок при зимнем вождении

Зимняя дорога одна из самых опасных, и на ней неопытные водители совершают много ошибок.

Специалисты назвали ТОП-5 самых популярных ошибок на зимней дороге. Первой из них считается неправильный выбор покрышек.

Так, в зимний период нужно устанавливать именно зимнюю «резину», а не всесезонную, которая даже при небольшом морозе теряет свои свойства и не работает так как зимние покрышки.

Второй распространённой ошибкой специалисты назвали доверие современным системам, среди которых ABS. Многие надеются, что эта система на скользкой дороге сократит тормозной путь.

Однако задача ABS немного иная, и эта система нужна, чтобы предотвратить блокировку притормаживаемых колес, и сохранить управляемость автомобиля при торможении.

Не стоит на льду еще доверять полному приводу, так как он больше помогает в начале движения или при езде по снегу, но на ледяной дороге у автомобиля с 4WD тормозной путь такой же, как и у моноприводной машины.

Четвертой ошибкой назвали доверие современным электронным помощникам, которые не способны помочь водителю, если он будет на высокой скорости заходить в поворот или начнет резко маневрировать на льду.

Еще одной ошибкой в рейтинге назвали езду по колее на высокой скорости. Если водитель уже попал в колею, то лучше всего исключить резкие перестроения и обгоны, так как это может привести к выезду на встречную полосу.