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Chevrolet уничтожит более сотни новых спорткаров Chevrolet Corvette C8

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Автомобили в полуразобранном состоянии находятся на площадке и пострадали в результате торнадо, который был на заводе Bowling Green в американском штате Кентукки в середине этого месяца.

В связи с тем, что в новых спорткарах могут быть скрытые дефекты, руководство компании приняло решение отправить все пострадавшие во время торнадо экземпляры под пресс.

В результате пожара на предприятии повреждения получили 120 спорткаров, но этот показатель может увеличиться, так как ликвидация последствий торнадо продолжается.

Несмотря на то, что автомобили восстановили, специалисты опасаются, что есть вероятность наличия в них скрытых дефектов.

В Chevrolet отметили, что все пострадавшие Chevrolet Corvette C8 должны были отправится покупателям, но в результате им придется заново отправлять заявки на покупку авто, причем их заявки планируют обработать в первостепенном порядке.

chevrolet Chevrolet Corvette C8
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