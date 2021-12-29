Главная » Новости

Эксперты назвали подержанные автомобили, которые россияне начнут скупать в 2022 году

Просмотров 322 Опубликовано Обновлено

Ситуация на автомобильном рынке оказалась не простой и в результате наблюдается нехватка популярных моделей и комплектаций на первичном рынке, а также высокий спрос на машины с пробегом.

Эксперты дали прогнозы по продажам подержанных машин в новом году, отметив, что без повышения цен не обойдется.

Также специалисты рассказали об автомобилях, которые будут пользоваться высоким спросом на вторичном рынке. По предварительным прогнозам, в следующем году стоимость авто с пробегом увеличится еще на 20%. При этом отмечено, что за 11 месяцев этого года рост цен составил 34%.

Наряду с ростом цен будет наблюдаться всплеск спроса на автомобили китайских марок, так как они имеют ценники меньше, чем у других иномарок.

Также популярными будут легковушки с небольшим пробегом. В этом году наблюдалось увеличение продаж автомобилей в категории возрастом до года, 2-3 года и 4-5 лет.

Говоря о самых популярных моделях, то ими в 2022 году будут недорогие Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polо со средней стоимостью по состоянию на ноябрь 629-640 тыс. рублей.

Также среди наиболее востребованных моделей отметили Ford Focus, Mazda3, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Skoda Octavia, Renault Duster, Renault Captur и Hyundai Creta.

Источник

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО