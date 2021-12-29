Российский офис марки пересмотрел цены в большую сторону на все свои автомобили, представленные на рынке, за исключением минивэна H-1.

Компания Hyundai подняла цены на автомобили в России на 50-90 тыс. рублей. На минимальные 50 тыс. рублей подорожал Solaris, а Elantra и Tucson теперь обойдутся дороже на 55 тыс. рублей.

Кроссовер Creta предлагается по цене на 60 тыс. рублей дороже, а Santa Fe и Sonata прибавили в цене 70 тыс. рублей. На максимальные 90 тыс. рублей подорожала модель Palisade.

Стоит отметить, что компания в России корректирует цены на автомобили каждый месяц.