Какие функции у мотортестера

Чтобы понять причины возникновения неисправностей в транспортном средстве и продиагностировать состояние отдельных элементов системы, используются мотортестеры. Тестер для диагностики автомобилей – прибор, который необходим не только для проверки, но и для модернизации машины.

Для чего нужны приборы?

Мотортестеры – универсальные электронные устройства, определяющие состояние мотора. Во время проведения измерений используются специальные пробники и датчики, которые есть в комплекте прибора. Купить мотор тестеры можно для определения:

частоты вращения коленчатого вала;

напряжения аккумулятора;

пульсации напряжения генератора;

токов стартера и генератора;

длительности, частоты и скважности импульсов;

величины давления/разряжения во впускном коллекторе;

температуры масла;

напряжения в первичной/вторичной цепи системы зажигания;

угла замкнутого состояния контактов.

Обычно в технике предусмотрен осциллограф, который предоставляет графики измерений и гистограммы. В некоторых мотортестерах есть возможность записывать кадры изображения и сохранять их в памяти устройства. Такая функция позволяет сравнить и проанализировать предыдущие результаты с текущими.

При выборе типа измерений настройка осциллографа осуществляется в автоматическом режиме. Наличие этого инструмента позволяет опытному диагносту справиться со сложными задачами. К примеру, график вторичной цепи зажигания помогает выявить неисправные части системы и отклонение в составляющих смеси цилиндров. Осциллограмма позволяет проверить высоковольтный провод, определить неисправность свечи зажигания, крышки распределителя и других элементов.

В некоторых модификациях предусмотрена имитация сигналов датчиков. На каждый мотортестер для диагностики цена разная. Она зависит от модели, производителя и разновидности техники. Приборы можно разделить на три группы:

портативные;

консольные;

средние.

Портативные устройства отличаются мобильностью. В них предусмотрен жидкокристаллический экран. Подключать портативные модификации можно к сети 220В или бортовой сети. Благодаря этому, приборы допускается использовать в любых условиях. Устройства могут передавать информацию на ПК или принтер, чтобы распечатать полученные данные.

Консольные модификации – это стационарная техника. В них предусмотрено большое количество входов для измерения. Благодаря этому, мастер может измерять одновременно несколько однотипных параметров. В консольных моделях предусмотрены не только базовые, но и специальные функции.

Средние мотортестеры отличаются меньшим количеством входов. В них отсутствует анализирующая программа и база данных. Однако данная группа более функциональна, чем портативные устройства.