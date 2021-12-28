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Toyota Camry снова стала самым продаваемым автомобилем сегмента D в России

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В ноябре лидером по продажам среди автомобилей сегмента D оказался не Kia K5.

Как рассказали аналитики «Автостат», модель Toyota Camry вернула звание бестселлера в сегменте в ноябре, когда объёмы продаж составили 2 630 экземпляров.

Благодаря такому объему продаж седан возглавил и рейтинг продаж за 11 месяцев, также опередив Kia K5, который оставался лидером по итогам 10 месяцев.

Так, за период с начала года Kia K5 был реализован в количестве 28209 ед, а Toyota Camry – 28617 шт.

При этом в ноябре продажи Kia K5 составили 1 789 ед. Если говорить о других моделях, то за 11 месяцев года в топ продаж вошли Hyundai Sonata (6 465 ед.) и Mazda 6 (4082 ед.).

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