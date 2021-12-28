Производитель лакокрасочных материалов Axalta Coating Systems подготовил рейтинг самых популярных цветов для автомобилей в 2021 году.

Так, стали известны самые популярные цвета автомобилей в мире в уходящем году и традиционно первое место тут занял белый цвет кузова.

На продажи белых машин пришлось 35% от всех реализованных единиц. Каждая пятая модель авто в мире продавалась в черном и сером цветах – по 19%.

На серебристые и синие машины пришлось 9 и 8% соответственно, а менее популярными оказались: красный, коричневый/бежевый, желтый и зеленый.

Как отметили эксперты, несмотря на то, что популярным цветом остается белый, показатель продаж авто в таком исполнении сократился на 3%.

Что касается России, то в нашей стране самыми популярными являются белый, серый, черный, коричневый/бежевый и серебристый варианты окраса кузова.