Спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа увеличился на 105% в РФ в 2021 году

Это следует из данных исследования сервиса «Авито Авто», где выяснили, что в сравнении с прошлым годом спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа увеличился.

В частности, показатель роста спроса на такие машины составил 105%, при этом предложение – на 160%.

Специалисты сервиса уверены, что популярность автомобилей из-за границы связана с дефицитом машин на рынке и ростом их цен. Впрочем, ввозимые в страну иномарки тоже стали дороже.

По данным специалистов, стоимость выросла на 27% до 750 тыс. рублей в среднем.

Самыми популярными авто в этой категории стали модели марок Toyota, Honda, Nissan, Renault и Mitsubishi, а среди моделей в ТОП-5 оказались Toyota Alphard, Nissan Leaf, Honda Stepwgn, Toyota Crown и Toyota Estima.