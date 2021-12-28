Новые правила постановки автомобиля на учёт в ГИБДД начнут действовать в РФ в 2022 году

В следующем году изменятся правила поставки автомобилей на учет в ГИБДД.

Недавно в России приняли новый проект закона, в котором говорится, что в списке обязательных для регистрации автомобиля документов теперь еще числится и диагностическая карта.

При этом стоит уточнить, что диагностическая карта необходима для постановки на учет машины старше четырех лет, приобретенной на вторичном рынке.

В остальном перечень документов не изменился, то есть потребуется паспорт нового владельца ТС, свидетельство о регистрации авто и ПТС, ОСАГО, квитанция об оплате пошлины и документы, устанавливающие основания для постановки транспортного средства на государственный учет, внесения изменений в регистрационные данные, прекращения или снятия с учета (например, договор купли-продажи).

Изменений по срокам на постановку авто на учет не изменились и они составляют 10 дней с момента приобретения.

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