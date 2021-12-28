Как взять ипотеку без первоначального взноса?

При оформлении ипотечного кредита заемщики обычно обязаны сделать по договору купли-продажи недвижимого имущества первоначальный взнос. Минимальная величина этого взноса составляет 10% от стоимости покупаемого объекта, но в ряде случаев она доходит до 90%. Тем не менее, существует возможность оформить ипотечный кредит, не делая первоначального взноса.

Основные способы обойтись без первоначального взноса

Хотя получить ипотеку без первоначального взноса непросто, все же это возможно. Существуют следующие способы воспользоваться данной возможностью:

Жилье от застройщика без первоого взноса. Обычно такие проекты распространяются лишь на строительные объекты, которые аккредитованы банковским учреждением, имеющим партнерские отношения с застройщиком. Поэтому выбор квартир в них ограничен.

Залог недвижимого имущества, имеющегося у заемщика, например, квартиры, гаража или земельного участка. При оформлении такого кредита на используемую в качестве залога недвижимость налагается обременение, снимаемое банковской организацией лишь после полной выплаты процентов.

Ипотека от застройщика. В некоторых случаях застройщики соглашаются сделать первый взнос вместо покупателя. Однако это бывает редко, а выбор жилья в таких случаях ограничен.

Использование материнского капитала в качестве первого взноса. Величина маткапитала такова, что ее может не хватить на первоначальный взнос, так что остаток придется добавлять из других источников.

Специальные госпрограммы

Получить ипотечный кредит без первого взноса можно и с использованием государственных программ. Например, российское государство финансирует программу «Военная ипотека», предназначенную для военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе. Однако в данной программе участвуют далеко не все банковские учреждения, так что перед подачей заявки нужно обсудить этот вопрос с менеджером.

Другая программа, позволяющая взять ипотеку без первого взноса – «Молодая семья». Она рассчитана на семейные пары, недавно вступившие в брак. Государство выдает субсидию по данной программе, размер которой составляет 30-35% от стоимости жилья. Участвовать в ней могут нуждающиеся в улучшении условий проживания платежеспособные молодые семьи при условии, что возраст каждого супруга составляет менее 35 лет.

Таким образом, взять ипотечный кредит без первого взноса можно разными способами. Но любой выбранный вариант влечет принятие заемщиком на себя значительных долговых обязательств. По этой причине необходимо предварительно тщательно оценить свои возможности и постараться найти пути для оптимизации финансовой нагрузки.