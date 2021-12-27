Грузовой транспорт DAF выпускает компания из Нидерландов. Это известный на весь мир производитель седельных тягачей и мощных шасси, которые характеризуются безупречным качеством сборки, высоким уровнем надежности и долговечности. Компания производит мощные машины разных серий. Отечественный производитель сможет подобрать и приобрести тягач DAF на https://terratruck.ru/gruzovaya-texnika/daf-tyagachi/. Здесь представлен транспорт серии XF.

Крупнотоннажные тягачи DAF: особенности и характеристики

Главной особенностью и преимуществом грузовых машин становится отличная грузоподъемность при сравнительно небольшой массе машины. Обеспечен такой показатель благодаря надежной и мощной ходовой части. Нередко на базе XF делают мощную и долговечную коммунальную технику, фургоны разного назначения, грузовики и тягачи для выполнения самых разных задач. Чаще всего используют крупную технику для транспортировки больших грузов на дальние расстояния.

Тягачи в серии представлены несколькими моделями. Полная масса таких машин достигает 18–32 тонн. При создании автопроизводитель использует несколько вариантов колесных баз. В числе предложенных двухосные, трехосные, четырехосные модели и тягачи (3,6 м). Выбирают подходящую для работы технику по параметрам и потребностям компании. Чаще всего тягачи приобретают предприятия добывающих, перерабатывающих, строительных, промышленных и производственных отраслей. Выбирают такую технику и организации, работающие в сфере коммунального хозяйства.

Преимущества тяжелой техники

Представленная грузовая техника рассчитана на перевозку тяжелых грузов, используют ее на дальних маршрутах. Спецмашина выносливая, она способна преодолевать большие расстояния. В число ее преимуществ относят не только большую грузоподъемность, но и другие параметры:

надежность и простоту управления;

мощный двигатель, который способен длительное время выдерживать повышенные нагрузки (полностью соответствует действующим евростандартам);

эргономическую кабину, где сможет провести длительное время водитель;

устойчивость и маневренность на разном дорожном покрытии (использовать можно в разных условиях).

Тягач, приспособленный к эксплуатации даже в агрессивных условиях, оснащен надежной и безотказной тормозной системой. Спецтехника отлично управляется, обеспечивает высокую проходимость.